Кабмін призначив нових заступників міністра оборони: хто вони

27 вересня КМУ голосив про ключові кадрові зміни в Міністерстві оборони, спрямовані на перезавантаження та впровадження якісних змін.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Згідно з рішенням, були затверджені троє заступників:

1. Юрій Джигир стане заступником з питань фінансів. За останні три роки він консультував Світовий Банк щодо фінансових аспектів реформ, пов'язаних із охороною здоров'я. У 2018-2020 роках працював заступником міністра фінансів України та має понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах і Центральній Азії.

2. Наталія Калмикова призначена заступником з питань соціального розвитку. З лютого 2022 року вона виконувала обов'язки виконавчого директора Українського ветеранського фонду, а перед цим була радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора фонду "Повернись живим".

3. Катерина Черногоренко посіла посаду заступника з питань цифрового розвитку. Вона є керівницею проекту "Армія дронів" та з 2018 року виконує обов'язки проектного координатора електронних послуг, таких як "єМалятко", "електронний лікарняний" та впровадження COVID-сертифікатів у Дії.

Нагадаємо, 22 вересня під час засідання уряду Кабмін вирішив призначити на посаду державного секретаря Міністерства оборони України Дараган Людмилу Віталіївну.