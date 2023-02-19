Кадыров не поддержал Пригожина в противостоянии с Минобороны РФ: в ISW назвали причину

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, отклонил предложение основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина присоединиться к новой информационной кампании против Министерства обороны России и заявил, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом России Владимиром Путиным.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Кадыров, вероятно, не принял предложение Пригожина, поскольку сомневается, что основатель ЧВК сможет восстановить свое уменьшающееся влияние.

Отмечается, что Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Министерства обороны РФ, заявив 18 февраля, что "Вагнер" не подчиняется МО и "не имеет ничего общего с российской армией".

"Кадыров, вероятно, отказался присоединиться к новой информационной атаке Пригожина против МО, поскольку его официальные связи с Кремлем и позиция в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с Пригожиным", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ISW сообщили, что российские медиа и лидеры мнений призывают руководство страны-агрессора "наносить ответные удары" по украинской энергетической инфраструктуре, поддерживающей работу украинских АЭС для того, чтобы заставить Украину провести их аварийное отключение.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что руководство частной военной компании "Вагнер" приостановило набор добровольцев среди заключенных из-за соперничества с Министерством обороны России и больших потерь. Поэтому российское руководство стоит перед выбором – истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.

Отметим, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин отправлял завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертировали.