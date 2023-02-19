Кадиров не підтримав Пригожина у протистоянні з Міноборони РФ: в ISW назвали причину

Лідер Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, відхилив пропозицію засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії та заявив, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Кадиров, ймовірно, не пристав на пропозицію Пригожина, оскільки сумнівається, що засновник ПВК зможе відновити свій вплив, який зменшується.

Зазначається, що Пригожин посилює свою інформаційну кампанію проти Міністерства оборони РФ, заявивши 18 лютого, що "Вагнер" не підпорядковується МО і "не має нічого спільного з російською армією".

"Кадиров, імовірно, відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина проти МО, оскільки його офіційні зв'язки з Кремлем і позиція в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні відносини з Пригожиним", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ISW повідомили, що російські медіа та лідери думок закликають керівництво країни-агресора "завдавати ударів у відповідь" по українській енергетичній інфраструктурі, яка підтримує роботу українських АЕС для того, щоб змусити Україну провести їх аварійне відключення.

Раніше розвідка Великої Британії повідомляла, що керівництво приватної військової компанії "Вагнер" припинило набір добровольців серед ув’язнених через суперництво з Міністерством оборони Росії та великі втрати. Тому російське керівництво стоїть перед вибором — виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляв завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.