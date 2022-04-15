Капитан российского крейсера "Москва" уничтожен вместе с кораблем

Капитан российского крейсера “Москва” Антон Куприна погиб в результате уничтожения корабля.

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Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, его гибель подтвердило Министерство обороны РФ.

В официальном сообщении сказано, что капитан погиб "во время взрыва и пожара на борту бывшего флагмана черноморского флота РФ". Минобороны якобы было "потрясено этой печальной новостью".

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва". Позже Министерство обороны России подтвердило, что крейсер "Москва" горит, однако причины пожара пока устанавливаются.