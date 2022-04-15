Капітан російського крейсера "Москва" знищено разом із кораблем

Капітан російського крейсера "Москва" Антон Купріна загинув внаслідок знищення корабля.

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Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, його загибель підтвердило Міністерство оборони України.

В офіційному повідомленні сказано, що капітан загинув "під час вибуху та пожежі на борту колишнього флагмана чорноморського флоту РФ". Міноборони нібито було "приголомшене цією сумною новиною".

Нагадаємо, раніше Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва". Пізніше Міністерство оборони Росії підтвердило, що крейсер "Москва" горить, проте причини пожежі наразі встановлюються.