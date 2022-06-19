Казахстан призывает отказаться от ядерного оружия

В Казахстане призвали разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года.

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Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", – отметил Тлеуберди в статье "Договор о запрещении ядерного оружия – новая реальность в процессе ядерного разоружения".

Он подчеркнул, что Казахстан осознает, что на пути к достижению этой цели стоит множество политических и технических препятствий. Но с ядерным оружием в мире уже что-то надо делать.

Глава МИД напомнил, что 21–23 июня 2022 года в Вене состоится историческое событие в сфере ядерного разоружения – первая встреча государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия", – пояснил Тлеуберди.

По его мнению, необходимо приступить к практической работе в этом направлении.

Напомним, как говорится в исследовании аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI, риск применения ядерного оружия является самым большим за последние десятилетия.

Отметим, страна-агрессор РФ постоянно угрожает миру применением ядерного оружия. Так, заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие.