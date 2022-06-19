Казахстан закликає відмовитись від ядерної зброї

У Казахстані закликали розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року.

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Про це заявив глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді.

"Як зазначає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, сьогодні, коли по всьому світу розосереджено близько 13 400 ядерних боєголовок, можливість застосування ядерної зброї стала реальнішою, ніж у найпохмуріші дні холодної війни. Нинішній військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь та взаємні погрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, замислитися про колективну вразливість людства та про нагальну необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї", – зазначив Тлеуберді у статті "Договір про заборону ядерної зброї – нова реальність у процесі ядерного роззброєння".

Він наголосив, що Казахстан усвідомлює, що на шляху до досягнення цієї мети стоїть безліч політичних та технічних перешкод. Але з ядерною зброєю у світі вже щось треба робити.

Глава МЗС нагадав, що 21–23 червня 2022 року у Відні відбудеться історична подія у сфері ядерного роззброєння – перша зустріч держав – учасниць Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯВ).

"Ми закликаємо всі держави, включаючи ядерні держави, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року до столітнього ювілею ООН. Пропозиції та домовленості про досягнення цієї мети могли б бути відображені у підсумкових документах як першої конференції ДЗЯО, так і оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", – пояснив Тлеуберді.

На його думку, необхідно розпочати практичну роботу в цьому напрямку.

Нагадаємо, як йдеться у дослідженні аналітичного центру з конфліктів та озброєнь SIPRI, ризик застосування ядерної зброї є найбільшим за останні десятиліття.

Зазначимо, що країна-агресор РФ постійно загрожує світові застосуванням ядерної зброї. Так, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.