Кличко 9 лет блокировал создание райсоветов в Киеве, потому что было полно МАФов, сейчас ситуация другая – интервью

Киевский городской голова Виталий Кличко в течение 9 лет в должности не инициировал создание районных советов в Киеве из-за того, что в городе было много МАФов, однако сейчас ситуация изменилась. Об этом мэр столицы рассказал в интервью Соне Кошкиной.

В частности, журналистка спросила, почему Кличко изначально поддерживал отмену райсоветов и через 9 лет у власти в Киеве не инициировал их возвращение.

Этого не произошло, и сейчас ты рассказываешь о конфликте с главами РГА. Возможно, надо бы немного отмотать и сказать, что тогда вы должны были подумать", - отметила Кошкина.

На это мэр ответил, будто в свое время именно райсоветы довели город до хаоса, в том числе и до засилья МАФов.

“Вы помните, до какого состояния Киев довели те районные советы – наш город превратился в город МАФов, рекламы, был захламлен. И это результат того, какие решения принимали, какие полномочия (у райсоветов. – Ред.) были в тот момент. Законодательство изменилось, и я убежден, что было правильно в этих условиях принять такое решение”, - сказал Кличко.

Однако, по его словам, сейчас ситуация изменилась – и райсоветы нужно возвращать.

“На сегодняшний день, согласно рекомендациям наших партнеров, в соответствии с изменениями законодательства, районные советы – это продолжение самоуправления. А самоуправление, не будем забывать, это ключевой базис демократии в любой демократической стране. Поэтому этот вопрос я поддерживаю”, – констатировал городской голова.

Он также убежден, что после окончания войны, когда будут местные выборы, необходимо будет провести не только выборы в Киевсовет, а также и в районые советы.

"Я декларировал это и хочу повторить, что я за это решение, за развитие местного самоуправления, что касается города Киева", - резюмировал Виталий Кличко.