Коллаборантам грозит та же ответственность, что и окупантам, — Верещук

Коллаборантам грозит та же ответственность, что и оккупантам по Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)», который вступил в силу 15 марта 2022 года.

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Об этом заявила вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В частности, по новому закону коллаборантом является лицо, сознательно сотрудничающее с оккупационной гражданской или военной властью в ущерб собственному государству. Ответственность несут и политические партии, общественные и религиозные организации, профсоюзы.

«Вас хорошо виден из Киева. Мы знаем все, что вы делаете, все ваши договоренности и все, что вы пытаетесь скрыть. Этого вам не удастся сделать! Я вам это лично обещаю. За все, что сейчас происходит на территории – к сожалению, пока неподконтрольной украинским властям, вы получите наказание – вполне. И это не только 15 лет, которые вас ждут в соответствии с 111-й статьей Уголовного кодекса Украины. Вы сядете на скамью подсудимых в международном суде – наравне с оккупантами, уничтожающими наших людей, которые прицельно убили ракетой на вокзале в Краматорске десятки женщин и детей», - отметила Верещук.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7186, который предусматривает уголовную ответственность за коллаборационистскую деятельность, 14 апреля.