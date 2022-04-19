Колаборантам загрожує та сама відповідальність, що і оккупантам, — Верещук

Колаборантам загрожує та сама відповідальність, як і окупантам згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)», який набув чинності 15 березня 2022 року.

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Про це заявила віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зокрема, за новим законом колаборантом є особа, яка свідомо співпрацює з окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній державі. Відповідальність несуть і політичні партії, громадські та релігійні організації, профспілки.

«Вас добре видно з Києва. Ми знаємо все, що ви робите, всі ваші домовленості та все, що ви намагаєтеся приховати. Цього вам не вдасться зробити! Я вам це особисто обіцяю. За все, що зараз відбувається на території – на жаль, поки що непідконтрольною українській владі, ви отримаєте покарання – цілком. І це не лише 15 років, які на вас чекають відповідно до 111-ї статті Кримінального кодексу України. Ви сядете на лаву підсудних у міжнародному суді – нарівні з окупантами, які нищать наших людей, які прицільно вбили ракетою на вокзалі у Краматорську десятки жінок та дітей», - наголосила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила законопроект №7186, який передбачає кримінальну відповідальність за колабораціоністську діяльність, 14 квітня.