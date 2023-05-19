"Кремль бьется в конвульсиях". Подоляк прокомментировал "истерику" Кремля из-за визитов Зеленского

Президента Владимира Зеленского в каждом уголке земного шара приветствуют как сильного лидера свободного мира, отдавая честь мужеству и отваге украинского народа. В то же время, Россию презирают даже в тех регионах, где россиян не считают плохими.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя реакцию Москвы на зарубежные визиты Зеленского.

"Как демон, окропленный святой водой, Кремль бьется в конвульсиях. Задействует сеть десятилетиями подкармливаемых агентов, продажные СМИ, агентов влияния. Напрасные попытки закричать, перекричать, саботировать – и всякий раз безуспешно, снова и снова сталкиваясь с унижением даже в тех регионах, которые по-имперски считал "своими" или в отношении которых пытался убедить в этом остальной мир", - отметил он.

По его словам, такое уважение, как у Зеленского, невозможно купить за деньги, а можно только получить.

"Это и есть настоящая сила, больше чем газовая труба или коррупционные откаты. Это и есть настоящая субъектность", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Украина заставила уважать свое слово и мнение, учитывать себя.

"На каждой встрече звучит прямо или сигнализируется косвенно: время Путина и и его клики преступников прошло. Даже там, где их не считают плохими, их считают жалкими. Россия потерпит военное поражение, и это неизбежно. Международное право будет возвращено на повестку дня. Время обсуждать послевоенное устройство мира", - добавил он.

Напомним, Зеленский в последние недели совершил ряд зарубежных визитов, в том числе он посетил Италию, Германию, Великобританию и Францию .

Сегодня, 19 мая, президент Украины находится с визитом в Саудовской Аравии, где он уже провел встречу с наследным принцем, премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.