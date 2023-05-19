"Кремль б’ється в конвульсіях". Подоляк прокоментував "істерику" Кремля через візити Зеленського

Президента Володимира Зеленського у кожному куточку земної кулі вітають як сильного лідера вільного світу, віддаючи шану мужності та відвазі українського народу. Водночас Росію зневажають навіть в тих регіонах, де росіян не вважають поганцями.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи реакцію Москви на закордонні візити Зеленського.

"Як демон, окроплений святою водою, Кремль б’ється в конвульсіях. Задіює мережу десятиліттями підгодовуваних агентів, продажні ЗМІ, агентів впливу. Марні спроби закричати, перекричати, саботувати – і кожного разу безуспішно, знову й знову стикаючись із приниженням навіть у тих регіонах, які по-імперському вважав "своїми" або щодо яких намагався переконати в цьому решту світу", - зазначив він.

За його словами, таку повагу, як у Зеленського, неможливо купити за гроші, а можна лише здобути.

"Це і є справжня сила, більша за газову трубу чи корупційні відкати. Це і є справжня суб’єктність", - наголосив Подоляк.

Він зазначив, що Україна змусила поважати своє слово та думку, зважати на себе.

"На кожній зустрічі звучить прямо чи сигналізується опосередковано: час Путіна та його кліки злочинців минув. Навіть там, де їх не вважають поганцями, їх вважають жалюгідними. Росія зазнає військової поразки, і це неминуче. Міжнародне право буде повернене на порядок денний. Час обговорювати післявоєнний устрій світу", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський останніми тижнями здійснив низку закордонних візитів, зокрема він відвідав Італію, Німеччину, Велику Британію та Францію.

Сьогодні, 19 травня, президент України знаходиться з візитом у Саудівській Аравії, де він вже провів зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.