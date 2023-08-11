В Москве попытаются национализировать интернет-гиганта "Яндекс", чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к выборам президента России в 2024 году. "Яндекс" пытался балансировать между Кремлем и его иностранными руководителями, но российской верхушке это не понравилось.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно сообщению, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заставляет "Яндекс" продать международные дочерние компании или дистанцироваться от них, в том числе сервис экскурсий "Yango Israel", чтобы соответствовать строгим российским законам о раскрытии данных, требующих от "Яндекса" передавать все данные пользователей, а не только данные пользователей в России.

Аналитики сообщают, что ранее российское правительство уже оштрафовало Яндекс за несоблюдение этого закона, несмотря на заявления "Яндекса" о том, что оно не может предоставить запрошенные данные.

При этом руководство "Яндекса" заявляло, что они соблюдают законы каждой страны, в которой работают, и осуждали попытки России получить данные всех пользователей, утверждая, что он предоставляет данные пользователей только правительствам пользователей в этой конкретной стране.

Штраф получил и генеральный директор "Яндекса" Артем Савиновский за невыполнение российских законов о цензуре. РФ пыталась заставить "Яндекс" соблюдать российские законы о цензуре не только в России, но и во всем мире, чтобы взорвать его глобальные операции и базу пользователей.

Некоторые российские инсайдерские источники предположили, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин попытался и не смог превратить Яндекс в национальную частную компанию, которую контролировал бы личный банкир Путина Юрий Ковальчук.

Ссылаясь на агентство Reuters, ISW сообщает, что в случае национализации "Яндекса" в компании опасаются утечки, поскольку многие сотрудники Яндекса покинули Россию после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Ранее анаоитики отмечали, что Кремль стал более уязвимым и едва сдерживает панику из-за публичных споров между влиятельными медиаперсонами и военными блоггерами по поводу неудач, постигших оккупантов в Крыму и на фронте.

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