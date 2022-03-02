КСУ прекратил сотрудничество с Конституционным судом Беларуси, "способствующим вооруженной агрессии"

Конституционный суд Украины решил прекратить действие меморандума о сотрудничестве с Конституционным судом Беларуси от 22 июля 2008 года в связи с вооруженной агрессией против Украины со стороны России при поддержке Беларуси. Соответствующее постановление №3 КСУ принял 2 марта, сообщается на его странице в Facebook.

"С 24 февраля 2022 года вооруженная агрессия против Украины осуществляется также с территории Республики Беларусь. Основанием для вооруженной агрессии против Украины с территории Республики Беларусь являются решения, действия и бездействие всех органов государственной власти Республики Беларусь", - сказано в постановлении.

По оценке украинского КС, органы власти Беларуси нарушают общепризнанные принципы международного права, подтвержденные Уставом ООН, Уставом Совета Европы, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами, Хельсинкским заключительным актом, а также рядом других актов международного права.

"КС РБ является одним из институтов системы органов государственной власти Беларуси, решения, действия и бездействие которых способствуют осуществлению вооруженной агрессии против Украины с территории Беларуси. Поэтому дальнейшее продолжение каких-либо отношений между КС Украины и КС Беларуси невозможно", - заявлено в документе.

Кроме того, в среду КСУ принял и постановление №4, которым согласовал передачу служебного автотранспорта, который находится его в пользовании, на нужды обороны Украины.

Напомним, что ранее фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко официально подтвердил, что с территории его страны ведутся ракетные обстрелы Украины.