КСУ призвал прекратить членство своих российских "коллег" во Всемирной конференции конституционного правосудия

Конституционный суд Украины (КСУ) настаивает на прекращении членства Конституционного суда РФ во Всемирной конференции конституционного правосудия с учетом поддержки аннексии украинских территорий. Об этом сообщили в самом КСУ.

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"В понедельник, 3 октября, и.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый направил членам Всемирной конференции конституционного правосудия (ВККП) и участникам 5-го Конгресса ВККП обращение с призывом прекратить членство КС России в этой всемирной организации", – говорится в сообщении.

Украинские судьи подчеркнули, что КС России в очередной раз грубо нарушил принципы, на которых основано ВККП, снова одобрив попытку аннексии украинских территорий.

"2 октября 2022 года Конституционный Суд РФ, таким же образом, что и в случае незаконной аннексии украинского Крыма Россией 2014 года, официально признал законной провозглашенную Путиным аннексию некоторых других частей территории Украины, в частности Херсонской и Запорожской областей. Своим действием КС РФ продолжает способствовать жестокой войне", – добавляют в КСУ.

В обращении и. о. председателя КСУ отмечается: "От имени Конституционного Суда Украины и лично обращаюсь ко всем вам с просьбой принять все возможные меры, чтобы членство КС РФ, которое своими действиями официально поддерживает преступную власть Путина и принимает решения, противоречащие общепризнанным принципам международного права, в ВККП было прекращено".

Напомним, лидер РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Страна-агрессор заявила, что якобы "присоединяет в качестве субъекта федерации" эти четыре украинских региона. КС РФ аннексию поддержал.