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КСУ призвал прекратить членство своих российских "коллег" во Всемирной конференции конституционного правосудия

КСУ призвал прекратить членство своих российских "коллег" во Всемирной конференции конституционного правосудия

Конституционный суд Украины (КСУ) настаивает на прекращении членства Конституционного суда РФ во Всемирной конференции конституционного правосудия с учетом поддержки аннексии украинских территорий. Об этом сообщили в самом КСУ.

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"В понедельник, 3 октября, и.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый направил членам Всемирной конференции конституционного правосудия (ВККП) и участникам 5-го Конгресса ВККП обращение с призывом прекратить членство КС России в этой всемирной организации", – говорится в сообщении.

Украинские судьи подчеркнули, что КС России в очередной раз грубо нарушил принципы, на которых основано ВККП, снова одобрив попытку аннексии украинских территорий.

"2 октября 2022 года Конституционный Суд РФ, таким же образом, что и в случае незаконной аннексии украинского Крыма Россией 2014 года, официально признал законной провозглашенную Путиным аннексию некоторых других частей территории Украины, в частности Херсонской и Запорожской областей. Своим действием КС РФ продолжает способствовать жестокой войне", – добавляют в КСУ.

В обращении и. о. председателя КСУ отмечается: "От имени Конституционного Суда Украины и лично обращаюсь ко всем вам с просьбой принять все возможные меры, чтобы членство КС РФ, которое своими действиями официально поддерживает преступную власть Путина и принимает решения, противоречащие общепризнанным принципам международного права, в ВККП было прекращено".

Напомним, лидер РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Страна-агрессор заявила, что якобы "присоединяет в качестве субъекта федерации" эти четыре украинских региона. КС РФ аннексию поддержал.

Автор:
Максим Беркаль