КСУ закликав припинити членство своїх російських "колег" у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

Конституційний Суд України (КСУ) наполягає на припиненні членства Конституційного Суду РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя з урахуванням підтримки анексії українських територій. Про це повідомили в самому КСУ.

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"У понеділок, 3 жовтня, в. о. голови Конституційного Суду України Сергій Головатий надіслав до членів Всесвітньої конференції конституційного правосуддя (ВККП) та учасників 5-го Конгресу ВККП звернення із закликом припинити членство КС Росії в цій всесвітній організації", – йдеться у повідомленні.

Українські судді наголосили, що КС Росії вкотре грубо порушив принципи, на яких засновано ВККП, знову схваливши спробу анексії українських територій.

"2 жовтня 2022 року Конституційний Суд РФ, у той самий спосіб, що й у випадку незаконної анексії українського Криму Росією 2014 року, офіційно визнав законною проголошену Путіним анексію деяких інших частин території України, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Своєю дією Конституційний Суд РФ продовжує сприяти жорстокій війні", – додають у КСУ.

У зверненні в. о. голови КСУ наголошується: "Від імені Конституційного Суду України та особисто звертаюся до всіх вас із проханням ужити всіх можливих заходів, щоб членство КС РФ, який своїми діями офіційно підтримує злочинну владу Путіна та ухвалює рішення, що суперечать загальновизнаним принципам міжнародного права, у ВККП було припинено".

Нагадаємо, лідер РФ Владімір Путін 30 вересня оголосив про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Країна-агресор заявила, що нібито "приєднує як суб'єкт федерації" ці чотири українських регіони. КС РФ анексію підтримав.