Латвия объявила о режиме чрезвычайной ситуации в приграничных с РФ регионах

Правительство Латвии объявило о режиме чрезвычайной ситуации в приграничных с РФ регионах в связи с начавшейся в России мобилизацией, а также приняло решение закрыть один из пограничных переходов.

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Об этом сообщает Delfy.

Отмечается, что с учетом объявленной в России мобилизации с целью активизации военных действий на территории Украины и необходимостью предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии правительство объявило чрезвычайную ситуацию с 28 сентября по 26 декабря в пунктах пересечения границы и ряде приграничных регионов.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Алуксненском, Балвском и Луденском краях.

Учитывая рост давления нелегальной иммиграции из Белоруссии, правительство Латвии с 11 августа прошлого года уже объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдауговском краях и Даугавпилсе, и оно с тех пор неоднократно продолжалось. Сейчас она продлена до 10 ноября.

Также правительство приняло решение закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку российских граждан, прибывающих в Латвию.

Как сообщалось, после объявленной в России мобилизации многие россияне пытаются покинуть страну. Это может привести к тому, что ситуация на латвийско-российской границе резко изменится. Также существует вероятность того, что люди постараются пересечь границу нелегально.

"Все въезжающие граждане проходят строгую проверку, все въезжающие отвечают критериям исключений, указанных в распоряжении правительства. Ситуация на латвийско-российской границе по-прежнему спокойна", - отмечает МВД Латвии.

Убежище в Латвии попросили 16 граждан России. Большинство из них в качестве причины указали тот факт, что не поддерживают российскую политику или факт преследования, еще двое вынуждены искать убежища из-за объявленной в России мобилизации.

Ранее Министерство обороны Литвы 21 сентября решило перевести в повышенную боевую готовность свои войска после оглашения частичной мобилизации в России. Страна пытается предотвратить любые провокации со стороны РФ.