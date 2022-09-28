Латвія оголосила про режим надзвичайної ситуації у прикордонних з РФ регіонах

Уряд Латвії оголосив про режим надзвичайної ситуації у прикордонних з РФ регіонах у зв'язку з мобілізацією, що почалася в Росії, а також ухвалив закрити один з прикордонних переходів.

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Про це повідомляє Delfy.

Зазначається, що з урахуванням оголошеної в Росії мобілізації з метою активізації військових дій на території України та необхідністю запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки Латвії уряд оголосив надзвичайну ситуацію з 28 вересня до 26 грудня у пунктах перетину кордону та ряді прикордонних регіонів.

Надзвичайна ситуація оголошена в Алуксненському, Балвському та Лудзенському краях.

Беручи до уваги зростання тиску нелегальної імміграції з Білорусії, уряд Латвії з 11 серпня минулого року вже оголосив надзвичайну ситуацію в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугівському краях і Даугавпілсі, і він з того часу неодноразово продовжувався. Наразі його продовжено до 10 листопада.

Також уряд ухвалив закрити прикордонний перехід у Педедзе і доручив Державній прикордонній охороні посилити контроль на латвійсько-російському кордоні та перевірку російських громадян, які прибувають до Латвії.

Як повідомлялося, після оголошеної в Росії мобілізації багато росіян намагаються залишити країну. Це може призвести до того, що ситуація на латвійсько-російському кордоні може різко змінитись. Також існує ймовірність того, що люди намагатимуться перетнути кордон нелегально.

"Всі громадяни, що в'їжджають, проходять сувору перевірку, всі, хто в'їжджає, відповідають критеріям винятків, зазначених у розпорядженні уряду. Ситуація на латвійсько-російському кордоні, як і раніше, спокійна", - зазначає МВС Латвії.

Наразі притулку в Латвії попросили 16 громадян Росії. Більшість із них як причина вказали той факт, що не підтримують російську політику, чи факт переслідування, ще двоє змушені шукати притулку через оголошену в Росії мобілізацію.

Раніше Міністерство оборони Литви 21 вересня вирішило перевести у підвищену бойову готовність свої війська після оголошення часткової мобілізації в Росії. Країна намагається запобігти будь-яким провокаціям з боку РФ.