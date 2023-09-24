Лавров шокировал ООН заявлением: РФ готова к переговорам и уважает территориальную целостность Украины

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но не будет рассматривать никаких предложений о прекращении огня и внезапно сообщил, что при этом РФ якобы уважает "территориальную целостность Украины".

Об этом сообщают российские государственные пропагандистские СМИ.

Отмечается, что такое заявление Лавров сделал во время выступления на Генассамблее ООН.

Он отметил, что Россия признает территориальную целостность Украины в рамках Декларации о государственном суверенитете от 16 июля 1990 года, но в ней было одним из главных для страны-террориста моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы.

Лавров отметил, что якобы в той редакции, в тех условиях РФ территориальную целостность Украины признает.

По словам главы МИД РФ, страна-агрессор готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, потому что ее якобы однажды уже обманули.

Лавров также утверждает, что никто на Западе вроде бы не хочет показать понимание войны в Украине, и "раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя".

Кроме того, представитель страны-террориста заявил, что формулу мира президента Украины Владимира Зеленского вроде бы абсолютно невозможно реализовать, и "все это знают".

В своем выступлении Лавров повторял пропагандистские нарративы и назвал Запад "империей лжи".

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на всеобщих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что вместе с союзниками и партнерами, США продолжат поддерживать Украину и не позволят России раздробить ее. Он считает неприемлемым возможность пойти на уступки России, касающиеся оккупированных территорий для быстрого завершения войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

Напомним, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных РФ территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.