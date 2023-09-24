Лавров шокував ООН заявою: РФ готова до переговорів та поважає територіальну цілісність України

Глава МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, нібито Москва готова до переговорів стосовно України, але не розглядатиме жодних пропозицій про припинення вогню та раптово повідомив, що при цьому РФ нібито поважає "територіальну цілісність України".

Про це повідомляють російські державні пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що відповідну заяву Лавров зробив під час виступу на Генасамблеї ООН.

Він зауважив, що Росія визнає територіальну цілісність України в рамках Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 року, але в ній було одним із головних для країни-терориста моментів, що Україна буде позаблоковою країною, не вступатиме ні в які військові альянси.

Лавров зазначив, що начебто у тій редакції, за тих умов РФ територіальну цілісність України визнає..

За словами глави МЗС РФ, країна-агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито один раз уже обдурили.

Лавров також стверджує, що ніхто на Заході нібито не хоче показати розуміння війни в Україні, і "раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою".

Крім того, представник країни-терориста заявив, що формулу миру президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати, і "всі це знають".

У своєму виступі Лавров повторював пропагандистські наративи та назвав Захід "імперією брехні".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що разом із союзниками та партнерами, США продовжать підтримувати Україну та не дозволять Росії роздробити її. Він вважає неприйнятним можливість піти на поступки Росії, які стосуються окупованих територій, задля швидкого завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.