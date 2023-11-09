Литва предоставит Украине €2 млн: куда направят средства

9 ноября правительство Литвы одобрило выделение Украине двух миллионов евро. Средства будут направлены на поддержку инклюзии и других проектов, чтобы преодолеть социальные последствия войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Литвы.

Согласно сообщению, страна выделяет по одному миллиону в фонд Европейского банка реконструкции и Фонд солидарности Украины Банка развития Совета Европы (БРС), поддерживающий проекты социального назначения.

Целью программы Фонда действий ЕБРР в Украине является поддержание равенства и гендера создание бизнес-среды и развитие человеческого капитала, таким образом создавая возможности для трудоустройства ветеранов войны, инвалидов и других лиц, пострадавших от российской войны в Украине. Согласно программе, этим лицам также оказывается психологическая помощь.

В то же время Фонд солидарности Украины поддерживает внутренне перемещенные лица и содействие восстановлению Украины. Средства этого фонда пойдут на различные социальные нужды, возникшие в результате войны, такие как обеспечение благосостояния и интеграции внутренне перемещенных лиц, восстановление социальной инфраструктуры важнейших регионов страны – капитальный ремонт поврежденных многоквартирных домов, обеспечение более устойчивых жилищных решений, а также укрепление потенциала Министерства реконструкции Украины .

Напомним, ранее канцлер правительства Литвы Гедре Бальчитите объявила о готовности предоставить финансовую помощь в размере 6 миллионов евро для активного расширения и повышения мощностей украинской системы реабилитации. Это позволит еще большему числу людей, нуждающихся в реабилитационной поддержке, получить ее своевременно и эффективно.