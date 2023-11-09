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Литва надасть Україні €2 млн: куди спрямують кошти

Литва надасть Україні €2 млн: куди спрямують кошти
Литва виділила Україні кошти на ліквідацію соціальних наслідків війни. Колаж: Delo.ua

9 листопада уряд Литви схвалив виділення Україні двох мільйонів євро. Кошти спрямують на підтримку інклюзії та інших проектів, щоб подолати соціальні  наслідки війни.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Литви.

Згідно з повідомленням, країна виділяє по одному мільйону у фонд Європейського банку реконструкції та Фонду солідарності України Банку розвитку Ради Європи (БРС), що підтримує проекти соціального призначення.

Метою програми Фонду дій ЄБРР в Україні є підтримка рівності та ґендеру є створення бізнес-середовища та розвиток людського капіталу, таким чином створюючи можливості для працевлаштування ветеранів війни, інвалідів та інших осіб, які постраждали від російської війни в Україні. Відповідно до програми, цим особам також надається психологічна допомога.

В той же час Фонд солідарності України підтримує внутрішньо переміщених осіб та сприяння відбудові України. Кошти цього фонду підуть на різні соціальні потреби, що виникли внаслідок війни, такі як забезпечення добробуту та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, відбудова соціальної інфраструктури найважливіших регіонів країни – капітальний ремонт пошкоджених багатоквартирних будинків, забезпечення більш стійких житлових рішень, а також зміцнення потенціалу Міністерства реконструкції України.

Нагадаємо, раніше канцлер уряду Литви Гедре Бальчітіте оголосила про готовність надати фінансову допомогу у розмірі 6 мільйонів євро для активного розширення і підвищення потужностей української системи реабілітації. Це дозволить ще більшій кількості людей, які потребують реабілітаційної підтримки, отримати її вчасно та ефективно.

Автор:
Тетяна Гойденко