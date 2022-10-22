МИД и Минобороны Германии требуют от правительства втрое увеличить военную помощь Украине - СМИ

Министры иностранных дел и обороны Германии Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт требуют от министра финансов страны Кристиана Линднера увеличить военную помощь Украине на 2023 год до 2,2 млрд евро.

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Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечается, министры подразумевают специальный фонд для помощи в вооружении в размере 2,2 млрд евро. Только с таким бюджетом, считают министры, Германия может "конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры".

Бербок и Ламбрехт критикуют тот факт, что в бюджете на 2023 год запланировано всего 697 млн. евро. В частности, они хотят, чтобы министр финансов значительно увеличил специальный фонд во время финализации бюджета в середине ноября.

По их словам, ранее запланированный бюджет сокращает пространство для маневра "до минимума, который больше не является политически оправданным". Таким образом, вместо запланированных 697 миллионов евро, министр финансов должен запланировать на полтора миллиарда евро больше.

Кроме того, министр должен сделать возможным заключение обеими палатами так называемых деклараций об обязательствах на сумму еще одного миллиарда на многолетние вооруженные проекты в 2023 году.

Бербок и Ламбрехт утверждают, что "способность Берлина действовать во внешней политике и политике безопасности и его международная репутация" зависят от того, насколько хорошо обустроен специальный фонд. 2022год показал, что для поддержки Украины необходима "максимальная гибкость".

Spiegel отмечает, что сейчас трудно предположить, сможет ли Минфин выполнить просьбу, поскольку правительство финансирует пакеты помощи для компенсации роста цен на энергоносители. Но канцлер Олаф Шольц в последнее время не раз повторял, что Германия будет поддерживать Украину оружием столько, сколько потребуется.

Напомним, в начале октября депутаты Европарламента опубликовали резолюцию, в которой призвали все страны и международные организации значительно увеличить свою военную помощь Украине.