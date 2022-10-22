МЗС та Міноборони Німеччини вимагають від уряду втричі збільшити військову допомогу Україні - ЗМІ

Міністри закордонних справ і оборони Німеччини Анналена Бербок та Крістіне Ламбрехт вимагають від міністра фінансів країни Крістіана Лінднера збільшити військову допомогу Україні на 2023 рік до 2,2 млрд євро.

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Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначається, два міністри мають на увазі спеціальний фонд для допомоги в озброєннях у розмірі 2,2 млрд євро. Тільки з таким бюджетом, вважають міністри, Німеччина може "конкретно та наочно взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери".

Бербок і Ламбрехт критикують той факт, що у бюджеті на 2023 рік заплановано лише 697 млн євро. Зокрема, вони хочуть, щоб міністр фінансів значно збільшив спеціальний фонд під час фіналізації бюджету в середині листопада.

За їх словами, раніше запланований бюджет скорочує простір для маневру "до мінімуму, який більше не є політично виправданим". Таким чином, замість запланованих 697 мільйонів євро, міністр фінансів має запланувати на добрі півтора мільярда євро більше.

Крім того, міністр має зробити можливим укладення обома палатами так званих декларацій про зобов'язання на суму ще одного мільярда на багаторічні проєкти з озброєння у 2023 році.

Бербок і Ламбрехт стверджують, що "здатність Берліна діяти у зовнішній та безпековій політиці та його міжнародна репутація" залежать від того, наскільки добре обладнаний спеціальний фонд. 2022 рік показав, що для підтримки України необхідна "максимальна гнучкість".

Spiegel зазначає, що наразі важко передбачити, чи зможе Мінфін виконати прохання, оскільки уряд фінансує пакети допомоги для компенсації зростання цін на енергоносії. Але канцлер Олаф Шольц останнім часом неодноразово повторював, що Німеччина підтримуватиме Україну зброєю стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, на початку жовтня депутати Європарламенту опублікували резолюцію, в якій закликали усі країни та міжнародні організації значно збільшити свою військову допомогу Україні.