МИД Турции заявил, что о передаче Украине зенитных комплексов С-400 "не может быть и речи"

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что о передаче Украине зенитных комплексов С-400 не может быть и речи.

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Его словам передает издание Hurriyet.

“О передаче С-400 Украине не может быть и речи. Наша работа заключается в том, чтобы помочь обеим сторонам решить этот вопрос. В конце концов решать будут Зеленский и Путин. Мы хотим собрать их вместе”, - заявил Чавушоглу.

Он добавил, что Турция в этой ситуации выступает в роли посредника. И в сложившейся ситуации должна оставаться нейтральной.

Напомним, ранее стало известно, что Франция совместно с Грецией и Турцией намерены провести "исключительную гуманитарную операцию" в Мариуполе и эвакуировать всех, кто хочет покинуть город.