МЗС Туреччини заявило, що про передачу Україні зенітних комплексів С-400 "не може бути й мови"

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що про передачу Україні зенітних комплексів С-400 не може бути й мови.

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Його словами передає видання Hurriyet.

Про передачу С-400 Україні не може бути й мови. Наша робота полягає в тому, щоб допомогти обом сторонам вирішити це питання. Зрештою, вирішуватимуть Зеленський та Путін. Ми хочемо зібрати їх разом”, - заявив Чавушоглу.

Він додав, що Туреччина у цій ситуації виступає у ролі посередника. І в ситуації, що склалася, повинна залишатися нейтральною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція спільно з Грецією та Туреччиною мають намір провести "виключну гуманітарну операцію" у Маріуполі та евакуювати всіх, хто хоче покинути місто.