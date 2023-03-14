Министр юстиции Малюска принял единоличное решение в пользу компании Argentem Creek Partners, обвиняемой в рейдерстве - СМИ

Министр юстиции Денис Малюска единолично, без рассмотрения жалобы Коллегией при Офисе противодействия рейдерству, принял решение в пользу американского хедж-фонда Argentem Creek Partners (ACP).

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Об этом пишет информагентство «Украинские национальные новости» в статье «Стал ли министр юстиции Малюска на сторону рейдеров, срывающих перевалку зерна в Одесском порту?».

Как сообщает издание, речь идет о громком споре между ACP и украинским холдингом GNT Group за контроль над известным зерновым терминалом «Олимпекс» в Одесском морском торговом порту. Терминал участвует в работе «зернового коридора» при экспорте украинской агропродукции.

По мнению GNT Group, кредиторы ACP путём рейдерства пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне. Владельцы украинского холдинга неоднократно заявляли, что готовы погашать кредит и разрешить конфликт цивилизованным способом. Однако в ACP такую готовность не комментировали. Дело традиционно начало крутиться в юридической плоскости – в ряде иностранных и украинских судов.

«Талантливые украинские чиновники, похоже, умудряются вовлекать в коррупционные схемы уже и иностранный бизнес… это нормально, когда стороны соревнуются в судебных процессах, если на судебную систему не влияет власть. Но, как известно, такая ситуация в Украине утопия. Тем более, когда по делу на сторону одной из сторон неожиданно стает целый министр юстиции Денис Малюска» , – пишут журналисты.

Они напомнили, что 14 февраля 2023 года Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска Виталия Марченко – ранее уволенного директора компании «Олимпекс Купе Интернейшнл» (входит в GNT Group). Суд приостановил решение Madison Pacific Trust Ltd (агент ACP) о назначении своего директора (юриста ЮК Hillmont Partners Игоря Кулака) до решения иска о законности таких действий по существу. Согласно судебному постановлению, 1 марта Марченко был обновлен руководителем «Олимпекс Купе Интернейшнл».

Как пишет издание, Игорь Кулак подал жалобу в Министерство юстиции о возвращении его в должность директора. Без рассмотрения жалобы Кулака Коллегией при Офисе противодействия рейдерству министр юстиции Денис Малюска наспех единолично принимает решение в пользу AСР.

Жалоба была подана 7 марта, а уже вечером 9 марта (сам документ датируется 10 марта) Малюска визирует свой приказ на четырех страницах с перечнем и анализом ряда судебных решений в этом споре и возобновляет Кулака руководителем стивидорного бизнеса.

«Но решение его выглядит более чем сомнительным. Юристы, которые ознакомились с текстом Приказа и оценили три судебных решения, которыми Малюска жонглирует в Приказе, указали на ряд юридических противоречий и новелл» , – отмечает УНН.

Министр считает, что нельзя было выполнять решение Западного апелляционного хозяйственного суда, потому что, мол, есть другие решения судов о запрете вносить изменения в госреестр относительно «Олимпекс Купе Интернейшнл». Почему, по мнению Малюски, другие определения имеют более приоритет, чем решение Западного апелляционного хозяйственного суда, в приказе Минюста объяснений нет.

В приказе также не упоминается актуальность еще одного решения о запрете на регистрационные действия. 5 января 2023 года Печерский районный суд города Киева принял решение об аресте корпоративных прав «Олимпекса» и ограничении регистрационных действий. Но этот арест 17 февраля уже отменен другим определением Печерского районного суда города Киева.

В одном из своих определений, на которое ссылается в приказе и министр, Западный апелляционный хозяйственный суд прямо отметил о последствиях своего же постановления от 14 февраля относительно заявления Марченко: «судебное решение по данному делу понятно и влечет внесение сведений в Едином государственном реестре». То есть, нотариус имел все права на внесение в госреестр данных о Виталии Марченко как руководителе «Олимпекс Купе Интернейшнл».

Как минимум жалобу Кулака должны были вынести на обсуждение соответствующей Антирейдерской коллегии Минюста. В рамках этого процесса, по крайней мере, дается возможность высказать свою позицию всем сторонам конфликта» , – резюмируют журналисты.