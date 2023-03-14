Міністр юстиції Малюська прийняв одноосібне рішення на користь компанії Argentem Creek Partners, яку звинувачують у рейдерстві - ЗМІ

Міністр юстиції Денис Малюська одноосібно, без розгляду скарги Колегією при Офісі протидії рейдерству, прийняв рішення на користь американського хедж-фонду Argentem Creek Partners (ACP).

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Про це пише інформагентство «Українські національні новини» у статті «Чи став міністр юстиції Малюська на бік рейдерів, які зривають перевалку зерна в Одеському порту?».

Я повідомляє видання, мова йде про гучну суперечку між ACP та українським холдингом GNT Group за контроль над відомим зерновим терміналом «Олімпекс» в Одеському морському торговельному порту. Термінал приймає участь у роботі «зернового коридору» при експорті української агропродукції.

На думку GNT Group, кредитори ACP шляхом рейдерства намагаються знецінити бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні. Власники українського холдингу неодноразово заявляли, що готові погашати кредит та вирішити конфлікт у цивілізований спосіб. Проте в ACP таку готовність не коментували. Справа традиційно почала крутитись в юридичній площині – в низці іноземних та українських судів.

«Талановиті українські можновладці схоже примудряються втягувати в корупційні схеми вже й іноземний бізнес… це нормально, коли сторони змагаються у судових процесах, якщо на судову систему не впливає влада. Але, як відомо, така ситуація в Україні є утопією. Тим більше, коли у справі на бік однієї з сторін несподівано стає цілий міністр юстиції Денис Малюська», – пишуть журналісти.

Вони нагадали, що 14 лютого 2023 року Західний апеляційний господарський суд задовольнив заяву про забезпечення позову Віталія Марченка – раніше звільненого директора компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (входить в GNT Group). Суд зупинив дію рішення Madison Pacific Trust Ltd (агент ACP) про призначення свого директора (юриста ЮК Hillmont Partners Ігоря Кулака) до вирішення позову про законність таких дій по суті. Відповідно до судової постанови, 1 березня Марченко був поновлений керівником «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Як пише видання, Ігор Кулак подав скаргу в Міністерство юстиції щодо повернення його на посаду директора. Без розгляду скарги Кулака Колегією при Офісі протидії рейдерству міністр юстиції Денис Малюська поспіхом одноосібно приймає рішення на користь AСР.

Скарга була подана 7 березня, а вже ввечері 9 березня (сам документ датується 10 березня) Малюська візує свій наказ на чотирьох сторінках з переліком та аналізом низки судових рішень у цьому спорі та поновлює Кулака керівником стивідорного бізнесу.

«Але рішення його виглядає більш, ніж сумнівним. Правники, які ознайомилися з текстом Наказу та оцінили три судові рішення, якими Малюська жонглює в Наказі, вказали на низку юридичних протирічь та новел», – зазначає УНН.

Міністр вважає, що не можна було виконувати рішення Західного апеляційного господарського суду, бо мовляв є інші рішення судів про заборону вносити зміни в держреєстр щодо «Олімпекс Купе Інтернейшнл». Чому на думку Малюськи інші ухвали має вищий пріоритет, ніж рішення Західного апеляційного господарського суду, у наказі Мінюсту пояснень немає.

У наказі також немає згадки щодо актуальності ще одного рішення про заборону на реєстраційні дії. 5 січня 2023 року Печерський районний суд міста Києва прийняв ухвалу про арешт корпоративних прав «Олімпекса» та обмеження щодо реєстраційних дій. Але цей арешт 17 лютого вже скасований іншою ухвалою Печерського районного суду міста Києва.

У одній із своїх ухвал, на яку посилається в наказі і міністр, Західний апеляційний господарський суд прямо зазначив про наслідки своєї ж постанови від 14 лютого щодо заяви Марченка: «судове рішення у даній справі є зрозумілим і тягне за собою внесення відомостей в Єдиному державному реєстрі». Тобто, нотаріус мав всі права на внесення в держреєстр даних про Віталія Марченка як керівника «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

«Як мінімум скаргу Кулака повинні були винести на обговорення відповідної Антирейдерської колегії Мінюсту. В рамках цього процесу принаймні дається можливість висловити свою позицію всім сторонам конфлікту», – резюмують журналісти.