Минобороны хочет передать активы 6-ти предприятий на баланс других ведомств - журналист

Министерство обороны планирует избавиться от непрофильных активов, переданных ему осенью прошлого года.

Об этом на своем Telegram-канале написал журналист Юрий Дощатов.

Согласно документам, на которые ссылается журналист, инициатива по передаче акций некоторых предприятий другим органам центральной исполнительной власти принадлежит Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины.

Министерство обороны предлагает передать корпоративные права на ОАО "Укрнафта" и "Укртатнафта", а также ООО "Кременчугская Тепловая Электроцентраль" в управление Министерству энергетики.

Что касается активов таких компаний как ОАО "Мотор Сич", ОАО "АвтоКрАЗ" и ОАО "Запорожтрансформатор", то их предлагается передать Министерству стратегических отраслей и промышленной политики.

Дощатов отметил, что мотивация Министерства обороны отдать эти активы состоит в том, что управление ими не является основной функцией ведомства и требует значительных человеческих ресурсов и времени, ограниченных, особенно в условиях войны.

5 ноября 2022 года на заседании Ставки верховного главнокомандующего Владимир Зеленский принял решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнефть", ПАО "Укртат"

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что передача этих стратегических предприятий на баланс Минобороны будет способствовать повышению эффективности борьбы против российской агрессии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 7 ноября сказал, что акции пяти стратегически важных предприятий Украины были принудительно отчуждены в собственность государства и официально переданы в управление Минобороны.