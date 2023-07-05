Міноборони хоче передати активи 6-ти підприємств на баланс інших відомств - журналіст

Міністерство оборони планує позбутися непрофільних активів, переданих йому восени минулого року.

Про це на своєму Тelegram-каналі написав журналіст Юрій Дощатов.

Згідно з документами, на які посилається журналіст, ініціатива щодо передачі акцій деяких підприємств іншим органам центральної виконавчої влади належить Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Міністерство оборони пропонує передати корпоративні права на ПАТ "Укрнафта" і "Укртатнафта", а також ТОВ "Кременчуцька Теплова Електроцентраль" в управління Міністерству енергетики.

Що стосується активів таких компаній як ПАТ "Мотор Січ", ПАТ "АвтоКрАЗ" та ПАТ "Запоріжтрансформатор", то їх пропонується передати Міністерству стратегічних галузей та промислової політики.

Дощатов зауважив, що мотивація Міністерства оборони віддати ці активи полягає в тому, що управління ними не є основною функцією відомства і вимагає значних людських ресурсів та часу, які є обмеженими, особливо в умовах війни.

5 листопада 2022 року на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Володимир Зеленський ухвалив рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта".

Міністр оборони України Олексій Резніков тоді зазначив, що передача цих стратегічних підприємств на баланс Міноборони сприятиме підвищенню ефективності боротьби проти російській агресії.

Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу 7 листопада сказав, що акції п'яти стратегічно важливих підприємств України були примусово відчужені у власність держави та офіційно передані до управління Міноборони.