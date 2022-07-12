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На лидерство в Консервативной партии Британии претендуют восемь кандидатов
В гонке на выдвижение кандидатов на должность лидера Консервативной партии и пост премьер-министра примут участие восемь претендентов.
Об этом сообщает Sky News.
Глава парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании "Комитет 1922" Грэм Брэди объявил список претендентов на должность лидера Консервативной партии и пост премьер-министра.
Так, заручились поддержкой не менее 20 коллег-депутатов в парламенте и вышли в первый тур экс-министр финансов Риши Сунак, экс-министр обороны Пенни Мордонт, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат, министр иностранных дел Лиз Трасс, генпрокурор Суэлла Браверман, экс-министр иностранных дел Джереми Гант, экс-министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох и министр финансов Надим Захави.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Теперь должны состояться парламентские слушания, после чего число кандидатов будет сокращено до двух. Голосование продлится с четверга до конца следующей недели, пока в списке не останутся только двое.
Напомним, что гонка за избрание нового лидера консерваторов, а значит, и премьер-министра, начнется 12 июля, а новый премьер-министр вступит в должность 5 сентября.