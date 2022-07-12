На лидерство в Консервативной партии Британии претендуют восемь кандидатов

В гонке на выдвижение кандидатов на должность лидера Консервативной партии и пост премьер-министра примут участие восемь претендентов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Sky News.

Глава парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании "Комитет 1922" Грэм Брэди объявил список претендентов на должность лидера Консервативной партии и пост премьер-министра.

Так, заручились поддержкой не менее 20 коллег-депутатов в парламенте и вышли в первый тур экс-министр финансов Риши Сунак, экс-министр обороны Пенни Мордонт, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат, министр иностранных дел Лиз Трасс, генпрокурор Суэлла Браверман, экс-министр иностранных дел Джереми Гант, экс-министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох и министр финансов Надим Захави.

Теперь должны состояться парламентские слушания, после чего число кандидатов будет сокращено до двух. Голосование продлится с четверга до конца следующей недели, пока в списке не останутся только двое.

Напомним, что гонка за избрание нового лидера консерваторов, а значит, и премьер-министра, начнется 12 июля, а новый премьер-министр вступит в должность 5 сентября.