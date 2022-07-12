На лідерство у Консервативній партії Британії претендують вісім кандидатів

У гонці на висування кандидатів на посаду лідера Консервативної партії та посаду прем'єр-міністра візьмуть участь вісім претендентів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Sky News.

Голова парламентської групи від Консервативної партії у Палаті громад Великобританії "Комітет 1922" Грем Бреді оголосив список претендентів на посаду лідера Консервативної партії та посаду прем'єр-міністра.

Так, заручилися підтримкою не менше 20 колег-депутатів у парламенті та вийшли до першого туру екс-міністр фінансів Ріші Сунак, екс-міністр оборони Пенні Мордонт, голова комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат, міністр закордонних справ Ліз Трасс, генпрокурор Суелла Браверман, екс-міністр закордонних справ Джеремі Гант, екс-міністр з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох та міністр фінансів Надим Захаві.

Тепер мають відбутися парламентські слухання, після чого кількість кандидатів буде скорочено до двох. Голосування триватиме з четверга до кінця наступного тижня, доки у списку не залишаться лише двоє.

Нагадаємо, що гонка за обрання нового лідера консерваторів, а отже, і прем'єр-міністра, розпочнеться 12 липня, а новий прем'єр-міністр вступить на посаду 5 вересня.