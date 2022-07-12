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На лідерство у Консервативній партії Британії претендують вісім кандидатів
У гонці на висування кандидатів на посаду лідера Консервативної партії та посаду прем'єр-міністра візьмуть участь вісім претендентів.
Про це повідомляє Sky News.
Голова парламентської групи від Консервативної партії у Палаті громад Великобританії "Комітет 1922" Грем Бреді оголосив список претендентів на посаду лідера Консервативної партії та посаду прем'єр-міністра.
Так, заручилися підтримкою не менше 20 колег-депутатів у парламенті та вийшли до першого туру екс-міністр фінансів Ріші Сунак, екс-міністр оборони Пенні Мордонт, голова комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат, міністр закордонних справ Ліз Трасс, генпрокурор Суелла Браверман, екс-міністр закордонних справ Джеремі Гант, екс-міністр з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох та міністр фінансів Надим Захаві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тепер мають відбутися парламентські слухання, після чого кількість кандидатів буде скорочено до двох. Голосування триватиме з четверга до кінця наступного тижня, доки у списку не залишаться лише двоє.
Нагадаємо, що гонка за обрання нового лідера консерваторів, а отже, і прем'єр-міністра, розпочнеться 12 липня, а новий прем'єр-міністр вступить на посаду 5 вересня.