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На побережье Черного моря сохраняется угроза высадки российского десанта
В северо-западной части Черного моря существует угроза высадки вражеского десанта, для этого россияне осуществляют разведку с помощью беспилотников.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа", - говорится в сообщении.
Отмечаются, что силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующим сопровождением этих мер", — отмечают в оперативном командовании "Юг".
Жителей южных районов Украины призывают сохранять спокойствие и выдержку, а также:
- не посещать пляжи и другие запрещенные территории,
- не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств,
- не подвергать себя опасности
- не мешать действиям ВСУ.
Напомним, в Черном море зафиксирована активизация сил российского флота.