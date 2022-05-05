На побережье Черного моря сохраняется угроза высадки российского десанта

В северо-западной части Черного моря существует угроза высадки вражеского десанта, для этого россияне осуществляют разведку с помощью беспилотников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа", - говорится в сообщении.

Отмечаются, что силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу.

"Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующим сопровождением этих мер", — отмечают в оперативном командовании "Юг".

Жителей южных районов Украины призывают сохранять спокойствие и выдержку, а также:

не посещать пляжи и другие запрещенные территории,

не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств,

не подвергать себя опасности

не мешать действиям ВСУ.

Напомним, в Черном море зафиксирована активизация сил российского флота.