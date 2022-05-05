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На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки російського десанту

На узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки російського десанту

У північно-західній частині Чорного моря існує загроза висадки ворожого десанту, для цього росіяни здійснюють розвідку за допомогою безпілотників.

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Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує тримати напругу у північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, проведенням розвідки за допомогою БПЛА, у тому числі й ударного типу", - йдеться у повідомленні.

Зазначаються, що сили оборони виконують завдання за призначенням та ефективно протидіють ворогові.

"Звуки вибухів та пострілів, які чують жителі прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів", - зазначають в оперативному командуванні "Південь".

Жителів південних районів України закликають зберігати спокій та витримку, а також:

  • не відвідувати пляжі та інші заборонені території,
  • не виходити на воду з використанням маломірних та інших плавзасобів,
  • не наражати себе на небезпеку
  • не заважати діям ЗСУ.

Нагадаємо, у Чорному морі зафіксовано активізацію сил російського флоту.

Автор:
Світлана Манько