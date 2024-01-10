НАПК обвиняет Шмыгаля в системном нарушении антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об устранении нарушений требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в течение 2023 Кабинет Министров Украины допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в части ненаправления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.

"Среди этих постановлений есть ряд касающихся общественно важных сфер жизни, как утверждение бюджетов фондов социального страхования, обеспечение жильем некоторых категорий граждан, вопросы объектов культурного наследия, вопросы ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, создание различных центров поддержки и охраны гражданского населения и др. Среди таких сфер также те, которые являются лидерами по количеству коррупционных рисков. .

НАПК требует провести служебное расследование для установления причин и условий, которые привели к указанным нарушениям, принять меры по их устранению, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Кабмина и соответствующих центральных органов исполнительной власти.

В ведомстве напоминают, что предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Отметим, законодательством предусмотрено предоставление полномочий НАПК на осуществление антикоррупционной экспертизы действующих нормативно-правовых актов с целью выявления в них положений, которые самостоятельно или в сочетании с другими нормами могут способствовать совершению коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией (коррупциогенных факторов). разработка рекомендаций по их устранению.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ранее системно не проверяло более 99% всех электронных деклараций, поскольку проверка шла в ручном режиме и, прежде всего, касалась топ-чиновников, начиная с президента. Теперь все представленные декларации чиновников будут охвачены вниманием НАПК за счет нового инструмента автоматизированной проверки.