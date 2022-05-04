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Нардепы передумали поднимать налоги для компаний, которые работают в России
Законопроект о повышении ряда налоговых платежей для компаний, продолжающих работать на российском рынке, за который Верховная Рада должна была голосовать во вторник, 3 мая, попросили отложить в Офисе президент.
Как отмечает издание издание Forbes со ссылкой на троих собеседников из украинского парламента, такое решение было принято на совещания членов фракции «Слуга народа» и представителей ОП.
Законопроект №7232 был принят в первом чтении 1 апреля. Среди его инициаторов – руководители парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев («Слуга народа») и его заместитель Ярослав Железняк («Голос»). При этом ранее, 29 апреля, комитет почти единогласно поддержал редакцию законопроекта ко второму чтению, рассказывает Гетманцев.
Главное новшество законопроекта – на 50% увеличить налог на прибыль, экологический налог, а также ренту и налоги на имущество для компаний, одновременно работающих на украинском рынке, ведущих при этом бизнес в РФ. Такие компании, согласно нормам законопроекта, не могут работать в налоговом режиме Действие и пользоваться услугами инвестирования. В случае принятия законопроекта их обяжут указывать в маркировке и рекламе причастности к работе на российском рынке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Однако накануне голосования в Офисе президента попросили депутатов пока не принимать законопроект, рассказали на правах анонимности три собеседника из ВР, среди которых были соавторы законопроекта и руководство фракции «Слуга народа».
«Есть мнение, что сейчас он может больше помешать украинской экономике, чем компаниям, сотрудничающим с РФ», – объясняет один из них.
Собеседник в руководстве президентской фракции также озвучил подобные опасения. «Мы пришли к общему мнению, что в такой редакции мы можем получить минус для украинских потребителей (если с рынка уйдут такие компании, как «Ашан» или «Леруа Мерлен)», – отмечает он.
Напомним, в первом чтении за эту инициативу проголосовало 309 депутатов. При этом, как сообщил также Железняк, 1 апреля парламент также принял в целом 320 голосами законопроект №7234, касающийся, в частности, снятия любых ограничений для перехода на 2%-ную систему налогов и завозе материала для изготовления бронежилетов и бронированных автомобилей без НДС и пошлин.