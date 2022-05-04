Нардепи передумали піднімати податки для компаній, які працюють у Росії

Законопроект про підвищення низки податкових платежів для компаній, які продовжують працювати на російському ринку, за який Верховна Рада мала голосувати у вівторок, 3 травня, в Офісі президента попросили відкласти.

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Як зазначає видання Forbes з посиланням на трьох співрозмовників з українського парламенту, таке рішення було прийнято на нараді членів фракції «Слуга народу» та представників ВП.

Законопроект №7232 було прийнято у першому читанні 1 квітня. Серед його ініціаторів – керівники парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев («Слуга народу») та його заступник Ярослав Железняк («Голос»). При цьому раніше, 29 квітня, Комітет майже одноголосно підтримав редакцію законопроекту до другого читання, розповідає Гетьманцев.

Головне нововведення законопроекту – на 50% збільшити податок на прибуток, екологічний податок, а також ренту та податки на майно для компаній, що одночасно працюють на українському ринку, які ведуть при цьому бізнес у РФ. Такі компанії, згідно з нормами законопроекту, не можуть працювати у податковому режимі Дія та користуватися послугами інвестування. У разі ухвалення законопроекту їх зобов'яжуть вказувати в маркуванні та рекламі причетності до роботи на російському ринку.

Проте напередодні голосування в Офісі президента попросили депутатів поки що не приймати законопроект, розповіли на правах анонімності три співрозмовники з ВР, серед яких були співавтори законопроекту та керівництво фракції «Слуга народу».

«Є думка, що зараз він може більше завадити українській економіці, ніж компаніям, які співпрацюють із РФ», – пояснює один із них.

Співрозмовник у керівництві президентської фракції також озвучив такі побоювання. «Ми дійшли спільної думки, що в такій редакції ми можемо отримати мінус для українських споживачів (якщо з ринку підуть такі компанії, як «Ашан» або «Леруа Мерлен)», – зазначає він.

Нагадаємо, у першому читанні за цю ініціативу проголосувало 309 депутатів. При цьому, як повідомив Желєзняк, 1 квітня парламент також ухвалив загалом 320 голосами законопроект №7234, який стосується, зокрема, зняття будь-яких обмежень для переходу на 2%-ву систему податків та завезення матеріалу для виготовлення бронежилетів та броньованих автомобілів без ПДВ та мит.