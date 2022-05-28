Нардепы предлагают увеличить расходу госбюджета в 2022 году почти на 290 млрд грн

Группа из более чем пятидесяти народных депутатов предлагает увеличить расходную часть государственного бюджета на 2022 года на 287 млрд грн.

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Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

"В целях надлежащего финансового обеспечения мер, направленных на обеспечение государственного суверенитета, повышение обороноспособности и безопасности государства, преодоление негативных последствий, вызванных широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, существует потребность в дополнительных ресурсах", — говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, предлагается увеличить расходы на:

национальную безопасность и оборону – 247,8 млрд грн;

пополнение резервного фонда – 1,5 млрд грн;

предоставление помощи в рамках программы поддержки – 5,8 млрд грн; финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышения к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда – 20,0 млрд грн;

предоставление ежемесячного адресного пособия внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 12,5 млрд грн.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину на военные нужды в нашей стране было потрачено 245,1 миллиарда гривен.