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Нардепы предлагают увеличить расходу госбюджета в 2022 году почти на 290 млрд грн
Группа из более чем пятидесяти народных депутатов предлагает увеличить расходную часть государственного бюджета на 2022 года на 287 млрд грн.
Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
"В целях надлежащего финансового обеспечения мер, направленных на обеспечение государственного суверенитета, повышение обороноспособности и безопасности государства, преодоление негативных последствий, вызванных широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, существует потребность в дополнительных ресурсах", — говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, предлагается увеличить расходы на:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- национальную безопасность и оборону – 247,8 млрд грн;
- пополнение резервного фонда – 1,5 млрд грн;
- предоставление помощи в рамках программы поддержки – 5,8 млрд грн; финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышения к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда – 20,0 млрд грн;
- предоставление ежемесячного адресного пособия внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 12,5 млрд грн.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину на военные нужды в нашей стране было потрачено 245,1 миллиарда гривен.