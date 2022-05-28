Нардепи пропонують збільшити витрати держбюджету у 2022 році майже на 290 млрд грн

Група з понад п'ятдесяти народних депутатів пропонує збільшити видаткову частину державного бюджету на 2022 рік на 287 млрд грн.

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Відповідний законопроект зареєстровано на сайті Верховної Ради.

"З метою належного фінансового забезпечення заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності та безпеки держави, подолання негативних наслідків, викликаних широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, існує потреба у додаткових ресурсах", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зокрема, пропонується збільшити витрати на:

національну безпеку та оборону – 247,8 млрд грн;

поповнення резервного фонду – 1,5 млрд. грн.;

надання допомоги у рамках програми підтримки – 5,8 млрд грн; фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду – 20,0 млрд грн;

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – 12,5 млрд. грн.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну на військові потреби у нашій країні було витрачено 245,1 мільярда гривень.