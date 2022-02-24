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Ночью российские военные могут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами - Генштаб ВСУ
Вероятно, ночью российские военные будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.
Такое предположение сделали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передается на официальной странице Штаба в Facebook.
В связи с этим военные обратились к жителям Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей с призывом сообщать о передвижении вражеской техники.
"Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей", - попросили граждан в Штабе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее сообщалось, что украинская армия отбила Антоновский мост и закрепилась на левобережье Херсона.