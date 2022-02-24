Ночью российские военные могут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами - Генштаб ВСУ

Вероятно, ночью российские военные будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Такое предположение сделали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передается на официальной странице Штаба в Facebook.

В связи с этим военные обратились к жителям Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей с призывом сообщать о передвижении вражеской техники.

"Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей", - попросили граждан в Штабе.

Ранее сообщалось, что украинская армия отбила Антоновский мост и закрепилась на левобережье Херсона.