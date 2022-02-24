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Вночі російські військові можуть підтягувати свої війська з паливом та боєприпасами - Генштаб ЗСУ
Ймовірно, вночі російські військові підтягуватимуть свої війська з паливом та боєприпасами.
Таке припущення зробили у Генеральному штабі Збройних Сил України, передається на офіційній сторінці Штабу у Facebook.
У зв'язку з цим військові звернулися до мешканців Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської та Харківської областей із закликом повідомляти про пересування ворожої техніки.
"Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим чи керівництву своїх населених пунктів, районів, областей", – попросили громадян у Штабі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше повідомлялося, що українська армія відбила Антонівський міст та закріпилася на лівобережжі Херсона.