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Новая президент Венгрии Каталин Новак во время инаугурации осудила вторжение Путина в Украину
Новая президент Венгрии Каталин Новак во время своей инаугурации осудила вторжения Путина в Украину, а также заявила, что Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС. Об этом сообщает венгерское издание Telex.
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В ходе инаугурации Новак сказала, что с начала войны в Венгрию прибыло около 700 тысяч беженцев из Украины, а также перечислила 10 пунктов, в которых изложила свою позицию относительно войны:
- Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.
- Мы навсегда скажем «нет» всем усилиям по восстановлению Советского Союза.
- Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
- Это не наша война, но мы воюем против нас, миролюбивых венгров, уважающих друг друга, и требуем расследования и наказания за военные преступления.
- Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в качестве альянса между ЕС и НАТО, и если венгерские интересы того желают, мы скажем «нет».
- Мы ни при каких обстоятельствах не готовы отказаться от нашего суверенитета, за который мы много раз боролись, и мы постоянно развиваем наши силы обороны.
- Мы поддерживаем вступление Украины в сообщество ЕС.
- Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать жертве наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больших жертв, чем боль, которую они причиняют русскому агрессору.
- Мы готовы быть посредниками между сторонами войны.
- Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.
Каталин Новак ранее занимала должность заместителя лидера партии "Fidesz" Виктора Орбана, также была министром по делам семьи. Новак стала президентом Венгрии в 44 года сменив на этом посту Яноша Адера.
Напомним, Венгрия пообещала поддержать вступление Украины в Европейский союз, когда начнется процедура рассмотрения соответствующих вопросов.Подписывайтесь на наш YouTube канал