Новая президент Венгрии Каталин Новак во время инаугурации осудила вторжение Путина в Украину

Новая президент Венгрии Каталин Новак во время своей инаугурации осудила вторжения Путина в Украину, а также заявила, что Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

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В ходе инаугурации Новак сказала, что с начала войны в Венгрию прибыло около 700 тысяч беженцев из Украины, а также перечислила 10 пунктов, в которых изложила свою позицию относительно войны:

Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство. Мы навсегда скажем «нет» всем усилиям по восстановлению Советского Союза. Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны. Это не наша война, но мы воюем против нас, миролюбивых венгров, уважающих друг друга, и требуем расследования и наказания за военные преступления. Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в качестве альянса между ЕС и НАТО, и если венгерские интересы того желают, мы скажем «нет». Мы ни при каких обстоятельствах не готовы отказаться от нашего суверенитета, за который мы много раз боролись, и мы постоянно развиваем наши силы обороны. Мы поддерживаем вступление Украины в сообщество ЕС. Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать жертве наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больших жертв, чем боль, которую они причиняют русскому агрессору. Мы готовы быть посредниками между сторонами войны. Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Каталин Новак ранее занимала должность заместителя лидера партии "Fidesz" Виктора Орбана, также была министром по делам семьи. Новак стала президентом Венгрии в 44 года сменив на этом посту Яноша Адера.

Напомним, Венгрия пообещала поддержать вступление Украины в Европейский союз, когда начнется процедура рассмотрения соответствующих вопросов.