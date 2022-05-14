Нова президент Угорщини Каталін Новак під час інавгурації засудила вторгнення Путіна до України

Нова президент Угорщини Каталін Новак під час своєї інавгурації засудила вторгнення Путіна до України, а також заявила, що Угорщина підтримує вступ України до ЄС. Про це повідомляє угорське видання "Telex".

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Під час інавгурації Новак сказала, що з початку війни до Угорщини прибуло близько 700 тисяч біженців з України, а також перерахувала 10 пунктів, у яких виклала свою позицію щодо війни:

Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу. Ми назавжди скажемо «ні» всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу. Ми, угорці, хочемо миру тут та у сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни. Це не наша війна, але ми воюємо проти нас, миролюбних угорців, які поважають один одного, і вимагаємо розслідування та покарання за військові злочини. Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв та правди. Ми виконуємо свої зобов'язання як альянс між ЄС і НАТО, і якщо угорські інтереси цього бажають, ми скажемо «ні». Ми ні в якому разі не готові відмовитися від нашого суверенітету, за який ми багато разів боролися, і ми постійно розвиваємо наші сили оборони. Ми підтримуємо вступ України до спільноти ЄС. Ми готові жертвувати заради миру і не перешкоджатимемо жертві наших союзників, але ми не погодимося на рішення, що вимагають від угорців більших жертв, ніж біль, який вони завдають російському агресору. Ми готові бути посередниками між війною. Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні як раніше, так і зараз.

Каталін Новак раніше обіймала посаду заступника лідера партії Fidesz Віктора Орбана, також була міністром у справах сім'ї. Новак стала президентом Угорщини у 44 роки замінивши на цій посаді Яноша Адера.

Нагадаємо, Угорщина пообіцяла підтримати вступ України до Європейського союзу, коли розпочнеться процедура розгляду відповідних питань.