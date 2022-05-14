- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Нова президент Угорщини Каталін Новак під час інавгурації засудила вторгнення Путіна до України
Нова президент Угорщини Каталін Новак під час своєї інавгурації засудила вторгнення Путіна до України, а також заявила, що Угорщина підтримує вступ України до ЄС. Про це повідомляє угорське видання "Telex".
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Під час інавгурації Новак сказала, що з початку війни до Угорщини прибуло близько 700 тисяч біженців з України, а також перерахувала 10 пунктів, у яких виклала свою позицію щодо війни:
- Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.
- Ми назавжди скажемо «ні» всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу.
- Ми, угорці, хочемо миру тут та у сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
- Це не наша війна, але ми воюємо проти нас, миролюбних угорців, які поважають один одного, і вимагаємо розслідування та покарання за військові злочини.
- Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв та правди. Ми виконуємо свої зобов'язання як альянс між ЄС і НАТО, і якщо угорські інтереси цього бажають, ми скажемо «ні».
- Ми ні в якому разі не готові відмовитися від нашого суверенітету, за який ми багато разів боролися, і ми постійно розвиваємо наші сили оборони.
- Ми підтримуємо вступ України до спільноти ЄС.
- Ми готові жертвувати заради миру і не перешкоджатимемо жертві наших союзників, але ми не погодимося на рішення, що вимагають від угорців більших жертв, ніж біль, який вони завдають російському агресору.
- Ми готові бути посередниками між війною.
- Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні як раніше, так і зараз.
Каталін Новак раніше обіймала посаду заступника лідера партії Fidesz Віктора Орбана, також була міністром у справах сім'ї. Новак стала президентом Угорщини у 44 роки замінивши на цій посаді Яноша Адера.
Нагадаємо, Угорщина пообіцяла підтримати вступ України до Європейського союзу, коли розпочнеться процедура розгляду відповідних питань.Підписуйтеся на наш YouTube канал