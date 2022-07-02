Оккупанты держат в тюрьмах более 10 тыс. мариупольцев, - мэрия

Более 10 тысяч мариупольцев в нечеловеческих условиях содержатся в тюрьмах так называемой “ДНР”. Об этом сообщается в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

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Согласно сообщению, мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно, о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке.

"Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической", - сказано в сообщении.

Согласно ему, оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мирные мариупольцы вынуждены выживать.

"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. И вместе работать над освобождением каждого мариупольца", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что оккупированный Мариуполь следующей зимой из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа останется без отопления.