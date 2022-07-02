Окупанти тримають у в'язницях понад 10 тис. маріупольців, - мерія

Понад 10 тисяч маріупольців у нелюдських умовах утримуються у в'язницях так званої “ДНР”. Про це повідомляється у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

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Згідно з повідомленням, мирних, громадянських жителів було затримано окупантами та направлено до місць позбавлення волі. Відомо, про чотири такі в'язниці: дві в Оленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

"Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метри по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам тортур – від психологічної до фізичної", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, окупанти створили справжні концтабірні умови, в яких мирні маріупольці змушені виживати.

"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконний утримання громадянських жителів міста. Застосувати всі можливі інструменти для отримання списків ув'язнених. Досягти, щоб вони отримали гідні умови перебування. І разом працювати над звільненням кожного маріупольця", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, раніше в мерії повідомили, що окупований Маріуполь наступної зими через неможливість реконструкції котелень або підключення газу залишиться без опалення .