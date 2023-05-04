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Оккупанты национализировали и выставили на продажу 700 предприятий в Крыму

крым оккупанты национализация
З кінця 2022 року окупаційна адміністрація тимчасово захопленого Криму 700 підприємств.

С конца 2022 года оккупационная администрация временно захваченного Крыма национализировала 700 предприятий. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Эти объекты захватчики уже выставили на продажу.

В Центре национального сопротивления объяснили, что соглашения о дальнейшей продаже юридически ничтожны, поэтому потенциальные покупатели понимают, что у оккупантов нет прав на этот бизнес и не спешат покупать украденную собственность.

С конца 2022 года оккупационная администрация полуострова Крым начала "захватвать" бизнес украинцев и тех, кого она подозревает в нелояльности.

Враг продолжает определять "бесхозяйственным имущество", если владельцы покинули Крым из-за оккупации.

В дальнейшем собственность тех, кто покинул регион, выставляется на "продажу", то есть отдают за бесценок оккупантам и коллаборантам.

Ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объяснила, что специальная рабочая группа разработает алгоритм возврата государственного и частного имущества после деоккупации Крыма.

По словам Верещук, государственное будет возвращено в собственность государства и органов местного самоуправления. А вот вопрос частного имущества нужно обсуждать. Ведь за 9 лет квазисудебные власти в Крыму приняли к нему более 1,2 млн решений.

Автор:
Альона Чернецкая