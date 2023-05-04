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Окупанти націоналізували і виставили на продаж 700 підприємств в Криму
З кінця 2022 року окупаційна адміністрація тимчасово захопленого Криму націоналізувала 700 підприємств. Про це повідомив Центр національного спротиву.
Ці об’єкти загарбники вже виставили на продаж.
В Центрі національного спротиву пояснили, що угоди про подальший продаж юридично нікчемні, тому потенційні покупці розуміють, що в окупантів нема прав на цей бізнес і не поспішають купувати ”вкрадену” власність.
З кінця 2022 року окупаційна адміністрація тимчасово захопленого півострова Крим почала “захоплювати” бізнес українців і тих, кого вона підозрює в нелояльності.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ворог продовжує визначати “безгосподарчим майно”, якщо власники покинули Крим через окупацію.
Надалі власність тих, хто залишив регіон, виставляєть на “продаж”, тобто віддають за безцінь окупантам та колаборантам.
Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що спеціальна робоча група розробить алгоритм повернення державного та приватного майна після деокупації Криму.
За словами Верещук, державне буде повернено у власність держави та органів місцевого самоврядування. А ось питання приватного майна треба обговорювати. Адже за 9 років квазісудова влада в Криму прийняла щодо нього понад 1,2 млн рішень.