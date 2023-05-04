Окупанти націоналізували і виставили на продаж 700 підприємств в Криму

З кінця 2022 року окупаційна адміністрація тимчасово захопленого Криму націоналізувала 700 підприємств. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Ці об’єкти загарбники вже виставили на продаж.

В Центрі національного спротиву пояснили, що угоди про подальший продаж юридично нікчемні, тому потенційні покупці розуміють, що в окупантів нема прав на цей бізнес і не поспішають купувати ”вкрадену” власність.

З кінця 2022 року окупаційна адміністрація тимчасово захопленого півострова Крим почала “захоплювати” бізнес українців і тих, кого вона підозрює в нелояльності.

Ворог продовжує визначати “безгосподарчим майно”, якщо власники покинули Крим через окупацію.

Надалі власність тих, хто залишив регіон, виставляєть на “продаж”, тобто віддають за безцінь окупантам та колаборантам.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що спеціальна робоча група розробить алгоритм повернення державного та приватного майна після деокупації Криму.

За словами Верещук, державне буде повернено у власність держави та органів місцевого самоврядування. А ось питання приватного майна треба обговорювати. Адже за 9 років квазісудова влада в Криму прийняла щодо нього понад 1,2 млн рішень.