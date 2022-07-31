Оккупанты отводят личный состав с территории сел Верхний Токмак и Черниговка, - разведка

После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что около 40 раненых были доставлены в госпиталь города Пологи.

Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных.

Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

"При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог", - отмечают в ГУР МО.

Напомним, что российская армия изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. В стране-агрессоре РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".

Кроме того, как ранее сообщали в ГУР МО, Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку.