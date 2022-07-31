Окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка, - розвідка

Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, російські військові відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи.

З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

"Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг", - зазначають у ГУР МО.

Зазначимо, російська армія змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. В країні-агресорі РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону".

Крім того, як раніше повідомляли у ГУР МО, Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання.