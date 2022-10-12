"Он рациональный игрок, который просчитался". Байден дал оценку действиям Путина в Украине

Президент США Джо Байден назвал лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина "рациональным игроком", который, тем не менее, плохо оценил свою способность вторгнуться в Украину и допустил роковую ошибку.

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Об этом глава Белого дома рассказал в интервью CNN.

"Я думаю, что Путин рациональный игрок, который значительно просчитался", – сказал Байден.

Он назвал смешными цели российского диктатора, изложенные им в речи, предшествовавшей началу полномасштабного вторжения.

"Вы послушайте, что он говорит. Ему не терпится быть лидером России, которая объединила всех русскоязычных. Я считаю, что это иррационально", — сказал Байден.

По словам президента США, Путин ошибочно верил, что украинцы подчинятся российскому вторжению, но столкнулся с яростным сопротивлением внутри страны.

"Я думаю, он ожидал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом Матушки-России в Киеве. Я думаю, что он просто просчитался", - сказал Байден.

Он также заявил, что пока не планирует встречаться с Путиным.

"Я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас", - сказал глава Белого дома.

При этом президент США саму возможность такой встречи допускает, но только если Путин сам подойдет.

"Но, например, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал, что я хочу поговорить об освобождении Грайнер (американка, осужденная в РФ – Delo.ua.), я встретился бы с ним", - заявил президент США.

В то же время Байден уточнил, что не готов обсуждать присутствие России в Украине, а также "сохранение какой-либо части Украины".

Ранее Байден отреагировал на ракетные обстрелы русскими войсками украинских городов в понедельник, 10 октября. По его словам, США вместе с союзниками и партнерами продолжат прилагать усилия, чтобы возложить на Россию расходы по ее агрессии, привлечь Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления, а также оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы.